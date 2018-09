Carmen Borrego y los terribles efectos secundarios tras su operación: "Tengo ansiedad y pesadillas"

La hija pequeña de María Teresa Campos se ha quitado 10 años de encima con una operación de lifting cervical que le ha rejuvenecido "no sólo la cara sino también el alma", tal y como ella misma ha declarado. Eso sí, la intervención también ha tenido consecuencias muy negativas: "Sufro ansiedad y tengo pesadillas".

Carmen Borrego (51) lo ha desvelado este miércoles: "El médico que me operó me dijo que podía sufrir una especie de depresión y yo la he tenido. He estado completamente hundida, muy mal, hasta que he empezado a salir". Además la tertuliana, que pasó por quirófano hace ya casi un mes, ha añadido en Lecturas: "A día de hoy todavía sufro ansiedad, intento relajarme pero no lo consigo. Duermo muy mal, tengo pesadillas horribles. Psicológicamente no estoy bien".

Y es que, tal y como ya le advirtió su cirujano, la suya era una operación dura: "Tengo una barbaridad de puntos, han cosido por detrás de las orejas y del cuello. Me han subido la cara, no me han hecho nada en la nariz pero yo me la veo distinta". A pesar de todo, no se arrepiente de haberlo hecho: "Me han quitado el sufrimiento de la cara".