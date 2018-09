Las confesiones picantes de Gloria Camila: "Le he pedido a Kiko un succionador de clítoris"

La hija de Ortega Cano ha pasado de romper su relación sentimental (una broma que hizo este lunes a sus seguidores para promocionar un nuevo programa) a confesar sus secretos más íntimos: "Llevo meses pidiéndole a Kiko que me regale un vibrador o un succionador de clítoris".

Lo ha dicho en el espacio Morning Glory, en una entrevista con su chico, Kiko Jiménez, que le ha respondido: "Lo tengo visto, ya está en la bandeja de entrada para el próximo pedido". Teniendo en cuenta que Gloria Camila cumple años el 21 de febrero, parece que el regalo picantón vendrá en el saco de Papá Noel...

Los objetos especializados no son los únicos que animan la vida sexual de Kiko y Gloria: "Alguna vez hemos visto porno juntos. Me gusta verlo, calentarme y hasta luego", ha confesado la hija del torero. "No lo hacemos con porno de fondo, ni imitamos posturas ni nada. Es más, yo sola no lo veo". "Yo sí lo veo solo, es para salir un poco de la rutina", ha apuntado Kiko, que ha confirmado de nuevo que de ruptura nada de nada: "Nosotros estamos bien, estamos juntos y estamos muy enamorados".

Lo cierto es que el anuncio de su falsa ruptura puso patas arriba las redes sociales este lunes. Gloria y Kiko salen juntos desde hace más de tres años y ya comparten piso en Madrid, donde ella estudia Diseño de Moda. Algún día les gustaría casarse y tener hijos, aunque eso todavía son planes a largo plazo: "Yo aún soy muy joven, trabajo, estudio y tengo mucha vida por delante", ha confesado Gloria. "El 24 de junio de 2024 sería una fecha bonita para casarnos, porque es el día de nuestro aniversario", ha desvelado.