Desgarrador mensaje de Sonia Monroy tras perder a su hermano: "Estoy destrozada"

La cantante ha compartido en las redes sociales su dolor por la muerte de su hermano en un accidente de tráfico. La tragedia tuvo lugar este fin de semana y ha dejado completamente abatida a Sonia Monroy (45), que ya sufrió la pérdida de otro de sus hermanos en similares circunstancias.

"Es difícil entender por qué la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible. Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver a abrazarte, hermano. Revivir por segunda vez que un accidente de moto se lleve a un hermano está siendo lo más doloroso que me pasó en la vida, estoy abatida, destrozada", ha dicho este lunes en las redes sociales junto con una fotografía de ambos.

Monroy, además, ha desvelado que esta terrible pérdida llega en un momento muy delicado para la familia, ya que su madre se encuentra enferma: "Estaba preparándome para ver partir a mamá, no a ti Frank, no a ti, mi hermanito, no. Te llevare siempre en mi corazón. Descansa en paz", ha escrito.

Los seguidores de la cantante se han volcado con ella y han enviado mensajes de condolencias y ánimos en estos dolorosos momentos en los que seguro que su marido, el colombiano Juan Diego, se convierte en su mejor apoyo.