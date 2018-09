Soon Yi defiende a su marido, Woody Allen, y arremete contra Mia Farrow: "Es una manipuladora"

La siempre discreta esposa del cineasta ha roto su silencio este lunes para hablar por primera vez sobre los supuestos abusos sexuales de su marido a la hija de Mia Farrow (73), su madre adoptiva y pareja del director en la década de los 80. Soon Yi (47) lo desmiente por completo y culpa de todo a la actriz: "Es una manipuladora, cruel... Nunca me pareció honesta ni sincera".

La mujer de Woody Allen ha hablado por primera vez con un medio de comunicación, Vulture, para defender públicamente a su marido de las acusaciones de haber abusado sexualmente de Dylan Farrow cuando tenía siete años y de las que fue absuelto en 1993 por falta de pruebas: "Lo que ha ocurrido con Woody es muy triste, muy injusto. Mia se ha aprovechado del movimiento #MeToo y ha paseado a su hija Dylan como a una víctima y toda una nueva generación está escuchando hablar sobre esto cuando no deberían", ha dicho.

Soon Yi es una de las hijas que Mia Farrow adoptó en solitario. Rescatada de un orfanato de Corea del Sur, ha afirmado que la vida con la actriz de Hollywood era un infierno: "Intentó enseñarme el abecedario con unos bloques de madera. Si no acertaba, me los tiraba. ¿Quién podía aprender bajo esa presión?". Además, ha asegurado que la amenazó con enviarla a un psiquiátrico y que lo único bueno que dijo en toda su vida fue que era una niña "elegante".

Acompañada por Woody Allen (82) en esta primera entrevista, ha relatado cómo comenzó su historia de amor: "No me causó buena impresión al principio, pero me rompí el tobillo jugando al fútbol y él se ofreció a llevarme al colegio, luego empezamos a ir juntos a los partidos de los Knicks y surgió. No creíamos que se convertiría en algo serio, pero lo hizo cuando comenzaron las acusaciones contra Woody por parte de Mia", ha explicado Soon Yi. El cineasta, por su parte, ha añadido: "Soy un paria. La gente cree que yo era el padre de Soon-Yi, que violé y me casé con mi hija menor retrasada".

Fue entonces cuando la ex pareja de Allen y madre adoptiva de Yi, Mia Farrow, acusó a éste de haber abusado sexualmente de su hija Dylan cuando la niña tenía siete años, unas tremendas acusaciones de las que fue absuelto por falta de pruebas pero que todavía hoy le 'persiguen': "Nunca abusé sexualmente de mi hija, como ya concluyeron todas las investigaciones que se realizaron hace 25 años", dijo él. A pesar de todo, muchos actores y actrices de Hollywood han anunciado que no volverán a trabajar con él (Natalie Portman, Mira Sorvino, Evan Rachel Wood, Ellen Page, Colin Firth...) y su última película no tiene previsto ser estrenada.