El marido Anne Igartiburu, contra concursos como OT: "Imitan todo el tiempo"

El director de orquesta Pablo Heras Casado (40) ha dejado muy clara su opinión sobre talents como La Voz u Operación Triunfo, el programa estrella de la cadena de su mujer: "Lo que están haciendo es imitar todo el tiempo. Están creando un molde y metiendo en ese molde a chavales", ha declarado sobre el espacio de TVE.

Anne Igartiburu (49) es uno de los rostros clave de la cadena pública y OT es uno de sus formatos más exitosos, como se demostraron los datos de audiencia de la pasada edición. Sin embargo, a Heras no le gusta este tipo de concursos: "Confunden muchísimo. Además, he perdido la cuenta de cuántos hay. Que si Got Talent, los de niños Están los que cantan, pero también el que sale haciendo el pino con las orejas, y decir que eso es el talento...", dijo durante una entrevista en la que presentaba su nuevo libro A prueba de orquesta.

El marido de la presentadora de Corazón ha aclarado que los concursantes de este tipo de programas "no han tenido tiempo de crearse una voz y personalidad propias. Lo que hacen es imitar y seguir unos moldes de éxito comercial y según cómo canta determinada gente que sí ha hecho un camino", sentenció el músico.

Pablo, durante la charla, también hablo sobre Igartiburu y admitió que es una de sus mejores y más duras críticas, y sobre Nicolás, su primer hijo biológico en común, y del que dijo que "no importa" si no sigue sus pasos en la música.

Anne y el compositor granadino se casaron en 2015 y también son padres de dos niñas adoptadas: Noa, de la India, y Carmen, de Vietnam.