David Bisbal desea tener un hijo con Rosanna Zanetti: "Quiero ser padre otra vez"

El cantante almeriense quiere ser padre otra vez, una buena noticia que confirma l'amour fou que Bisbal vive con su esposa. La otra cara de la moneda es que desde su entorno aseguran que la locura del intérprete por la guapa modelo venezolana es tal que se ha alejado de los suyos, de su familia, o que al menos ya no está tan unido a ellos como antes. La situación es tal que, como publicábamos este viernes, su madre se lleva mejor con la madre de Tablada que con la de Zanetti.

David Bisbal es un hombre enamorado que no pierde ocasión de declarar sus sentimientos. Este jueves, en la fiesta de Los 40 Principales en la sala Florida de Madrid, explicó que su felicidad personal quiere trasladarla también al escenario "porque estamos viviendo un momento muy feliz aunque, yo con Rosanilla (como llama a su esposa Rosanna Zanetti) ya me sentía en familia hace tiempo. Hemos dado un paso tan positivo y tan natural que la pregunta me parece muy oportuna y no me incomoda".

¡Quién le ha visto y quién reconoce en el Bisbal de hoy, nada que ver con aquel hombre reservado, tímido y a la defensiva, que eludía cualquier referencia a su vida privada, a sus relaciones sentimentales y a hablar de sus novias. "Rosanilla es una mujer muy elegante, muy educada, muy respetuosa, estoy contento de verdad con esta unión maravillosa". Y añadió después que por supuesto quiere ser padre de nuevo.

Esta idílica situación familiar contrasta con las noticias que nos llegan de la familia Bisbal en Almería. Parece que el nuevo matrimonio ha distanciado a David de los suyos, y no tanto por diferencias concretas, discusiones o algún enfrentamiento puntual como porque Bisbal parece abducido por la familia de Rosanilla.

A la madre de Bisbal la han oído quejarse de que apenas ve a su nieta Ella, nacida de la relación de David con Elena Tablada. En la Feria de Almería, donde siempre se han visto fotos de la niña con su abuela paterna, María Ferre Montoya, este año sólo se han publicado imágenes de la pequeña Ella con Rosanna Zanetti, vestidas las dos con idénticos modelos de volantes.

La madre de David lamenta que su hijo no la llama, mientras que, según dicen en el entorno familiar, la casa del matrimonio en Madrid está "okupada" por la madre de Rosanilla, uno de sus hermanos y una prima con dos niños.

Parece que Bisbal ya no cuenta con su hermano José María como road manager, tampoco tiene el mismo entrenador ni frecuenta a sus amigos de siempre, a los que no hemos visto en las fotos que publicó de su boda. Vive su amor intensamente y se ha olvidado del resto.