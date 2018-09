Isabel Pantoja exige a Jorge Javier que le pida perdón por decir que le daba asco

Durante la histórica llamada de la tonadillera de este viernes al programa Sálvame, donde estalló por la situación con su hija Chabelita, tuvo tiempo de aclarar qué fue lo que pasó para que Jorge Javier Vázquez dijera públicamente que la cantante le daba asco.

Corredera Corredera planteó durante su conversación con la madre de Kiko Rivera un posible perdón de Isabel Pantoja a Jorge Javier Vázquez, una amistad que se rompió tras una entrevista concedida por la viuda de Paquirri a Pablo Motos en El Hormiguero y que desató la ira del badalonés contra Pantoja, a la que atacó sin piedad. La excusa que en su día expuso Jorge Javier para arremeter con tanta dureza contra Pantoja fue que le había despreciado el regalo que le hizo: su perrita Chichi.

Pantoja negó este viernes la mayor y recordó que no fue el presentador quien tuvo el detalle y que por tanto no debió haberse ofendido: "Fue Ana Rosa Quintana quien me la regaló y no él", dijo. "Y Chelo García Cortés fue quien me la llevó al camerino", añadió buscando la complicidad de la periodista, presente en el plató, que asentía cuando el realizador le daba un plano.

"Pero es que además yo no ofendí ni falté al respeto a nadie", dijo la intérprete. "Lo único que hice en El Hormiguero fue no dar nombres por no hablar de gente de otra cadena, pero mi Chichi es lo más grande, y de mis animalitos el que más quiero", decía. "Yo fui a El Hormeguero a cantar, y poco más, pero sigue siendo la edición más vista", presumió.

Ante la insistencia de Corredera sobre el tema de personar a Jorge Javier, se vio que Pantoja se sintió muy herida pero también que aún se siente ofendida por los ataques de Jorge Javier. "Tiene que poner el atril, la corbata y la bandera detrás para pedirme perdón", dijo la tonadilla que, también hesveló que el consejero delegado de la cadena, "Paolo Vasile, como el máximo responsable de contenidos, Manuel Villanueva, le dijeron que "Jorge Javier me criticó por celos".