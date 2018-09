Kiko Rivera le suplica a su madre: "Mamá cuelga, basta ya, me duele verte así"

El hijo de la tonadillera ha reaccionado a las declaraciones de su madre sobre su hermana Chabelita y ha intervenido para frenar su impulso: "Estoy arreglándome para la puesta de largo de mi sobrina Tana y me he quedado en shock. Como hijo me duele verla así, la veo cada día y sé cuál es la situación y me alegro que hable, que lo suelte, que no hace falta que se calle, que los que la queremos de verdad sufrimos de verla así. No estoy en casa para quitarle el teléfono para decirle 'mamá, basta' y esta es la única forma que tenía para pararla".

"No es necesario. Está bien que te expreses, había que aclararlo todo pero ya no es necesario que sigas. Esto ya lo hemos hablado personalmente, hay que seguir juntos, unidos", ha dicho Kiko Rivera.

"Son declaraciones demasiado fuertes, ha estado maravillosa y la habéis tratado de maravilla, pero creo que ya, te pido que te despidas y que el programa siga", ha comentado el DJ. Su madre ha respondido: "Yo no puedo soportar ya tantas mentiras, el maltrato psicológico hacia una persona es tremendo".