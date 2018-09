Paulina Rubio, acusada por su ex novio de "desaparecer" con su hijo

La cantante vuelve a ser noticia después de que su ex novio y padre de su segundo hijo, Gerardo Bazúa (33), le acusara en redes sociales de haber "desaparecido" con el pequeño: "Eros, llevo más de cuatro meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto", escribió en Instagram.

El cantante, que conoció a Paulina Rubio (47) cuando participó en la versión mexicana de La Voz, desveló el hecho junto a una fotografía en la que sonríe junto al niño: "Ahora sé que estás en España y me entero por medios de comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero créeme pronto estaremos juntos", finalizó.

A pesar de haber borrado el polémico mensaje unas horas después de su publicación, Bazúa no ha negado los hechos: "No sé por qué no me deja ver a mi hijo. Esa es su manera de ejecutar las cosas, ella siempre hace lo mismo: se va y no dice nada". Además, ha adelantado en People España que tomará medidas legales si no se soluciona: "Tristemente lo tuve que hacer así y lo que sigue son pasos legales. Mis problemas de pareja ya lo superé, ya le di vuelta a la página. Yo no tengo ningún problema con ella personalmente".

No es la primera vez que Paulina Rubio es acusada de impedir la comunicación entre los padres de sus hijos y los pequeños. A finales de 2016, Colate Vallejo Nájera, ex marido de la cantante y padre de su hijo Nicolás, denunció públicamente que la madre había desobedecido el acuerdo impuesto por el juez sobre la custodia del pequeño durante las vacaciones de Navidad y no era la primera vez: "No puede ser es que la madre no cumpla con lo que marca la ley. Yo tengo la custodia compartida establecida por ley y ella hace lo que quiere. Ha sido imposible mantener un diálogo", dijo compungido.