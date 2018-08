Henar Ortiz, tía de Letizia, tiene una deuda de 78.000 euros

Un conocido despacho de abogados le reclama a la asturiana el pago de 78.000 euros por las costas de un proceso judicial que la tía de Letizia perdió hace un tiempo. Henar Ortiz, que se declaró insolvente hace unos meses, vuelve a estar en el foco de la polémica y sus problemas económicos se suman a los continuos ataques a la Casa Real.

Todo se remonta al pleito que inició Henar contra Telecinco, la Fábrica de la Tele y la periodista Ángela Portero. En la demanda, Ortiz reclamaba una indemnización económica por haber atacado su derecho al honor y a la intimidad al haber declarado que ella había intentado vender las imágenes de la boda de Letizia con su ex marido Alonso Guerrero (55).

Sin embargo, el Tribunal Supremo no le dio la razón y le obligó a pagar los gastos del proceso, cantidad que todavía no ha abonado. Según Okdiario, el despacho que representó a Ángela Portero ha hecho público el impago a través de las redes sociales. Así, el bufete liderado por el abogado Marcelino Tamargo ha escrito en una publicación de Facebook: "Esta señora debe a este despacho dinero".

Además, según el medio citado, la tía de Letizia se ha declarado insolvente ya que no tiene cuentas y tampoco bienes a su nombre, por lo que no puede pagar la deuda. No es la primera vez que se habla de que Henar tiene una mala situación económica. Hace unos años, acusada de levantamiento de bienes, Ortiz declaró: "Tengo cero euros".