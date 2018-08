Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez pasan el fin de semana juntos en Mallorca

La presencia de la ex mujer de Pedro J. Ramírez divirtiéndose en distintas fiestas en Mallorca, con amigos y sin Luis Miguel Rodríguez, el empresario que la hace feliz en los últimos meses, no significa que este sorprendente romance haya terminado.

Nada más lejos de la realidad. El viernes pasado, el dueño de Desguaces La Torre cogió un avión a con destino a Palma para pasar el fin de semana en la casa de la diseñadora en Costa de los Pinos, al norte de la isla, y eso que él no suele frecuentar los sitios de veraneo de las mujeres con las que ha mantenido relaciones. Sólo hizo alguna excepción cuando su novia era Carmen Martínez Bordiú, y visitó el Pazo de Meirás invitado por Carmen Franco, por la que sentía admiración y aprecio.

Agatha le ha dado la vuelta a Luismi. Y viceversa. Él encuentra que su "Flaca", como la llama en la intimidad, es "un crack de mujer", "divertida", "diferente", y que "encima no me pide nada ni me cuesta un duro", en palabras del propio empresario. Y Ágatha considera que Luis Miguel es todo lo que no ha conocido hasta ahora: "Normal, buena persona y adorable", son algunos adjetivos que la ex de Pedro J. Ramírez dedica a su chico. Al margen del cariñoso apelativo de la Flaca, lo cierto es que a sus 58 años cumplidos el pasado 22 de julio, la XII marquesa de Castelldosríus está muy guapa pero tal vez demasiado delgada después de haber perdido casi 20 kilos desde que fue abandonada por el ex director de El Mundo.

Luismi fue el invitado sorpresa del cumpleaños de Agatha en Mallorca. Subido en un descapotable y llevando en brazos un flotador en forma de unicornio, su llegada causó sensación. Hacía 15 días que no se veían, pero hablaban varias veces al día y Ágatha le puso un ultimátum cariñoso para que se desplazara a Mallorca este fin de semana. "Y yo hago lo que mande la Flaca", confirmaba Luismi a Informali .