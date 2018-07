Melania y Donald Trump, al estilo de 'La Bella y la Bestia' en Londres

La mujer del presidente de Estados Unidos no es princesa sino primera dama, pero parece que Melania Trump (48) quiso sentirse así por una noche y sorprendió este jueves con un vestido de princesa Disney para asistir a una cena celebrada en Blenheim Palace junto a Donald Trump (72) y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, entre otros. El look no ha pasado desapercibido en las redes sociales y muchos usuarios han comparado al matrimonio con La Bella y la Bestia.

"Melania con ese vestido me recordó a Bella de La Bella y la Bestia", escribía una usuaria antes de hacer una comparativa de la princesa y la primera dama.

"Interesante la opción escogida por Melania. Por un segundo pensé que estaba viendo la Bella y la Bestia de Disney en directo", comentaba otro con una fotografía de Melania con el vestido amarillo y la cara de Trump convertida en Bestia.

Además, otros usuarios iban más allá y fantaseaban con otros personajes del elenco, como el presidente francés Emmanuel Macron, que podría dar vida a Lumière, el simpático y servicial candelabro de la cinta: "Estoy esperando a que Macron se ponga como candelabro", escribían.

Melania Trump se decantó por este vestido en color vainilla para asistir a la cena celebrada en el Blenheim Palace, situado en Oxfordshire, cuyos anfitriones fueron la primera ministra británica Theresa May y su marido, Philip May. La prenda, diseñada especialmente para la primera dama por J.Mendel, es de la firma Gilles Mendel y originalmente es de color verde esmeralda.

El vestido está confeccionado de chiflón de seda y cuesta casi 7.000 euros. Para combinar este estilismo, la mujer de Trump se decantó por unos tacones de Christian Louboutin.