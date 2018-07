Lena Dunham, orgullosa de su aumento de peso: "Puedo sentir la grasa de mi espalda"

La protagonista de Girls ha publicado en sus redes una comparativa de su cambio físico, del cual se siente muy orgullosa, a través de dos imágenes del 'antes y después'. No es la primera vez que la también creadora de esta serie de Netflix comparte mensajes feministas y body positive que muestran la poca importancia que le da a los cánones de belleza actuales.

Lena Dunham (32) se caracteriza por ser una defensora del feminismo y, además, son muy comunes en ella mensajes con los que intenta concienciar a sus más de tres millones de seguidores de que lo importante es estar feliz con uno mismo.

Es por eso que una de sus últimas ideas ha sido compararse a ella misma en Instagram, donde ha subido dos fotos, una de hace un año y otra actual, en las que se aprecia su aumento de peso.

Acompañando a la publicación, Dunham, también autora del libro No soy ese tipo de chica, ha escrito: "A la izquierda: 62 kilos, con piropos todos los días, pretendida por muchos hombres y portada de una publicación sobre dietas que funcionan. También, enferma de cuerpo y mente y subsistiendo con mínimas cantidades de azúcar, toneladas de cafeína y una farmacia de bolsillo. A la derecha: 73 kilos, contenta, feliz y libre, pretendida solo por personas que importan y por razones que importan, subsistiendo con un constante flujo divertido y sano de snacks, apps de comida y entrantes, y fuerte de levantar perros y ánimos".

De esta forma, la ex del músico Jack Antonoff, con quien rompió a principios de año tras cinco años de relación, ha expuesto su postura sobre la felicidad y la salud, las cuales no cree que vayan de la mano de la delgadez. "En ocasiones miro la imagen de la izquierda con nostalgia, pero solo es hasta que recuerdo el dolor imposible que me llevó hasta allí y a mis esculpidas rodillas. Mientras tecleo estas palabras puedo sentir la grasa de mi espalda rodando bajo mis omóplatos. Lo asumo", ha escrito por último.