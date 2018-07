Cristina Pedroche estalla: "Me llaman 'puta' y 'buscona' por lucir mi cuerpo cuando yo quiero"

La mujer del chef Dabiz Muñoz lució este jueves un vestido muy sexy que le valió una lluvia de críticas en redes sociales que ella ha querido compartir con todos sus seguidores: "Hoy me he puesto este vestido y he tenido que aguantar que en redes me digan 'puta zorra', 'putona', 'buscona', 'guarra', 'se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención', 'y luego va de feminista', 'enseña el cuerpo porque no tiene cerebro', 'no por enseñar carne eres mejor artista'... Estos son solo algunos ejemplos de lo que aguanto hoy y todos los días".

Cristina Pedroche (29) no se ha quedado cruzada de brazos y se ha defendido con uñas y dientes de estos ataques: "Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías", ha escrito la presentadora. "Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mi, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas", ha zanjado.

El vestido en cuestión es un modelo de gasa muy fresco, con fondo azul y estampado floral en rojo, con escote pronunciado en V y falda corta con sobrecapa y que comparte, al parecer, con Helen Lindes, quien la ha apoyado (entre otras muchas conocidas) en esta reivindicación: "Yo también lo tengo y es precioso. Te queda genial", le ha dicho la modelo y mujer de Rudy Fernández.