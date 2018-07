Sara Sálamo, indignada tras recibir un mensaje: "Quiero llorar de vergüenza y miedo"

Un mensaje de muy mal gusto le ha amargado el día a la novia de Isco Sálamo, que ya ha regresado a España tras ser eliminada España del Mundial de fútbol de Rusia. Se trata de un falso documento llamado Declaración amistosa de folleteo y en el se mofan de la campaña "Si no hay sí, es NO", promovida por el movimiento feminista a raíz de la sentencia de La Manada, el grupo de cinco hombres que abusaron de una mujer en Pamplona y a los que no se les juzgó por violación porque no existía negación explícita por parte de la víctima.

"Me llega esto por WhatsApp y sólo quiero llorar de vergüenza y miedo", ha escrito Sara Sálamo en Instagram este miércoles. "Que alguien considere esto 'humor' es tan frustrante...". Y no es para menos. El documento en cuestión, que se presenta como una Declaración amistosa de folleteo, y en la que solicitan información de las partes implicadas en el acto en un tono jocoso que tiene muy poca gracia. Se pide, entre otras cosas, una descripción detallada de los genitales y una exposición de posturas sexuales favoritas, entre otras cosas.

Precisamente Sara Sálamo es una de las caras más visibles del movimiento feminista que se levantó en el mundo entero a raíz del MeToo y ha declarado que fue víctima de acoso sexual a los 11 años: "Iba de paseo con mi madre y un hombre de más de 60 años me tocó el culo". Y no sólo eso: "Un par de años más tarde, un chico de unos 30 años decidió ir a buscarme cada día a la salida del colegio y acompañarme hasta la puerta de mi casa. A pesar de decirle que, por favor, me dejara en paz, continuaba como si fuese sordo. Consiguió mi teléfono y llegó un momento en que los mensajes tomaron un tono bastante feo. Tuve que contárselo a mis padres para que tomaran cartas en el asunto".