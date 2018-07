Dani Pedrosa se retira: así es su vida fuera de los circuitos

El piloto catalán colgará el casco a final de temporada tras 13 años en la categoría reina, una decisión que ha anunciado esta tarde y que, según él, lleva meditando varios años. Pedrosa disfrutará de más tiempo libre para dedicarse a sus otras pasiones, como el ciclismo, el surf o los amigos.

Las ruedas de su moto no son las únicas que vuelven loco a Pedrosa, y es que el piloto catalán también es un apasionado del ciclismo. Lo practica siempre que puede, solo o en compañía, y no hay ni un solo rincón en Suiza al que no haya llegado pedaleando.

A sus 32 años, el piloto reside en Suiza, donde también disfruta de otro de sus hobbies siempre que su agenda se lo permite: los deportes acuáticos. Paddle surf, surf y windsurf. El catalán se atreve con todo y a juzgar por sus fotografías y sus sonrisas se le dan de maravilla.

Tímido y discreto de cara al gran público, lo cierto es que Pedrosa es un hombre de vida tranquila al que le gusta relajarse junto a un lago bajo los rayos del sol y disfrutar de la compañía de sus amigos y familia, a los que no ve tanto como le gustaría debido a sus largos viajes de trabajo. Ahora podrá recuperar el tiempo perdido y seguro que ellos estarán encantados.

Especialmente su novia, Ivette, con la que ha cumplido ya su décimo aniversario. Empezaron a salir en 2008 y aunque su relación es tan discreta que incluso se llegó a decir que habían roto, lo cierto es que ella sigue siendo uno de sus principales apoyos dentro y fuera de los circuitos.

Kitz race party! Una publicación compartida de Dani Pedrosa (@26_danipedrosa) el 23 Ene, 2016 a las 3:25 PST

Lo que está claro es que Pedrosa no va tener tiempo de aburrirse. El piloto ya ha hecho sus pinitos en el mundo del modelaje para varias revistas de prestigio y ha trabajado en activo para promover campañas solidarias (como la lucha contra el cáncer infantil), unas actividades en las que ahora podría volcar parte de su renovada energía.