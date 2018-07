El monumental cabreo de Cristina Pedroche por los rumores de embarazo

La presentadora ha utilizado su perfil personal de Instagram para contestar a todos aquellos que dicen que está embarazada. Cristina Pedroche (29) no sólo ha aclarado que no lo está sino que además ha expresado su disgusto contra la persona que lanzó la noticia: "Antes de soltar algo así, llámame o pregúntame", ha pedido.

La mujer del cocinero Dabid Muñoz ha estrenado la nueva función de Instagram, IGTV, (donde se pueden subir vídeos de gran duración) para zanjar con los últimos rumores que apuntaban a que podría estar encinta: "No, no estoy embarazada, no vamos a tener una Pedrochita ni un Dabizito, lo siento", ha aclarado. Asimismo, Pedroche ha explicado que no ha hecho su ya famoso baile antes de ir a trabajar porque le dolía la tripa y no porque se encuentre en estado, como muchos de sus seguidores le han preguntado.

Cristina también ha querido mandar un mensaje al programa Sálvame y concretamente al tertuliano Kiko Hernández, que fue el que dio la noticia de que estaba esperando un hijo: "Antes de soltar algo así, llámame, pregúntame... Más que nada porque tengo familia y amigos preguntándome si es verdad que estoy embarazada", ha dicho enfadada.

Además ha explicado que su visita al ginecólogo se trataba de una revisión rutinaria y no de su primera ecografía o de un tratamiento de fertilidad, como se dijo.

Hay que recordar que la presentadora de Zapeando, declaró hace unos días que estaba en contra de la presión que se hace a las mujeres con el tema de la maternidad: "Se nos dice que a partir de los 30 ya se nos va a pasar el arroz, que no vamos a ser mujeres completas. Aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro", escribió en las redes sociales.