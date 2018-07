Belén Esteban, espectacular después de perder 8 kilos

La princesa del pueblo ha sorprendido luciendo tipazo después de quitarse unos kilitos de más que no le gustaban nada y ha presumido de físico con un bañador blanco desde una impresionante piscina.

Belén Esteban (44) se ha estado cuidado los últimos meses y se nota. Presumiendo de su pérdida de peso ("Me he deshinchado mucho, el médico me ha dicho que he perdido ocho kilos"), la de San Blas se ha fotografiado de lo más atrevida para la revista Lecturas con distintos trajes de baño y hasta un look ochentero que le queda estupendo.

La tertuliana de Sálvame se ha sincerado sobre su relación con Terelu ("Es buena compañera") y ha hablado sobre el juicio con Toño, su ex representante, que aún le debe 600.000 euros ("Su casa ya es mía, pero no sé lo que haré con ella"). Además, se ha puesto romántica hablando de su novio Miguel, con quien le encantaría ser madre ("No utilizamos métodos anticonceptivos") y de cómo ha mejorado su diabetes con su bomba de insulina: "Me ha cambiado la vida. Me reviso cada tres meses y estoy fenomenal".