Luis Enrique: su mujer, su casoplón y otras ocho cosas que debes saber del nuevo seleccionador

El asturiano se ha convertido en el nuevo seleccionador español tras la dimisión de Fernando Hierro y la destitución de Lopetegui, un reto que afrontará con el apoyo de toda su familia: su esposa y sus tres hijos. De fuerte carácter y muy celoso de su intimidad, el nuevo mandamás de la Roja es todo un misterio que te desvelamos en diez puntos.

1. Nacido en Gijón el 8 de mayo de 1970, tiene 48 años. Tras pasar por el Real Madrid y el F.C Barcelona como centrocampista, debutó como entrenador es este último en 2008. Después, ha pasado por Roma y Celta de Vigo, entre otros.

2. Contrajo matrimonio el 27 de diciembre de 1997 con Elena Cullell, una azafata de la que se enamoró un año antes, cuando fichó por el Barça, y de la que sigue enamorado como el primer día. Ella pertenece a la alta burguesía catalana: su padre es Francesc Cullell, un reconocido fabricante de ropa de piel.

3. Luis Enrique tiene tres hijos: Pacho (17), Sira (16) y Xana (7). El primero combina sus estudios con su pasión por el fútbol y el paddle-surf; la segunda se ha convertido en una reconocida amazona que ya ha conseguido sus primeras medallas; y la pequeña parece seguir los pasos de sus hermanos sin decantarse aún por nada.

4. Viven en Gavá, un municipio español de la comarca del Bajo Llobregat, provincia de Barcelona. Allí construyó un casoplón de 800 metros cuadrados sobre un terreno de 2.400 con piscina y pista de paddle.

5. El nuevo seleccionador de La Roja tiene un garaje de 60 metros cuadrados donde guarda tres coches: una furgoneta, un Mini y un Audi que, según desveló su hija en redes sociales, le regalaron.

6. Además del fútbol, Luis Enrique es un apasionado del ciclismo y la natación. Entre sus logros figuran subir el Mortirolo, el Tourmalet y la Marmolada. Además, ha corrido la Quebrantahuesos y completó el Ironman de Klagenfurt (Austria), una prueba durísima compuesta por 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y la maratón (42,195 kms).

7. De carácter soberbio y altivo, protagonizó algunas polémicas durante su paso como entrenador del primer equipo del Barça: "Si a algunos no les gusta mi estilo, me importa un bledo", dijo.

8. Ha ganado mucho dinero, como cualquier futbolista de élite en la 'era moderna', y como entrenador, en su tercer año en el Barcelona, donde su ficha ascendía a más de 7,5 millones de euros anuales. Fue el octavo técnico mejor pagado del mundo.

9. Odia la fotografía en la que se le ve sangrando por la nariz y llorando después del cabezazo de Tassotti dentro del área, en aquel partido con Italia en el Mundial de Estados Unidos 94, que el húngaro Sandor Puhl no quiso ver. Detesta aquella imagen, no porque va a unida a la eliminación de España sino porque se le ve como a un perdedor: "Y no lo soy", apuntilló en una ocasión.

10. Íntimo amigo de Carles Puyol e Iván de la Peña, Lucho, como le llaman sus amigos, tiene un leve problema ocular que le obliga a llevar gafas de sol.