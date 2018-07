Los hijos de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez se hacen fotos con el novio de mamá pero no con la esposa de papá

En el desfile que abría la pasarela Madrid Fashion Week de este domingo, Agatha Ruiz de la Prada contó con un invitado excepcional, su novio, Luis Miguel Rodríguez. Y allí donde en otras ocasiones se había sentado Pedro J. Ramírez, al que Ágatha siempre dedicaba una sonrisa al cerrar el catwalk, esta vez ocupaba el sitio de honor en el front row, el dueño de Desguaces La Torre, inseparable de la diseñadora desde hace dos meses y al que dedicó este último trabajo.

Al finalizar el pase de la colección, tan alegre y colorista como es habitual, Ágatha, sus invitados y la prensa de moda, se reunieron en el Kissing Room, la sala donde se brinda después de cada desfile, y donde los creadores reciben las felicitaciones de sus amigos, se hacen fotos y hablan con la prensa.

Y para sorpresa de todos, los hijos de Agatha y Pedro J., Tristán y Cósima Ramírez, posaron junto a su madre y Luis Miguel. La foto no va a gustar al ex director de El Mundp, ya que significa que sus hijos aceptan encantados el nuevo amor de su madre, mientras rehuyen aparecer junto a la abogada Cruz Sánchez de Lara, consejera del diario y la mujer por la que el periodista dejó a su madre y a la que ha convertido en su tercera esposa. Posan con el novio de mamá pero no con la esposa de papá. Hace tres semanas, en la reunión de accionistas de El Español, el diario digital que dirige Pedro J., coincidieron por primera vez Tristán Ramírez y Cruz. El periodista se la presentó a su hijo, más de un año y medio después de abandonar el domicilio familiar para irse a vivir con la abogada. Pero no hubo foto.

Luis Miguel aplaudió con entusiasmo el desfile de Ágatha, a la que considera "una crack de la moda y una mujer de muchísima imaginación y talento". El idilio va de viento en popa, son inseparables, viajan juntos, algo que Luismi no había hecho con ninguno de sus romances anteriores, salvo contadas ocasiones, como la boda de la hija de Carmen Martínez Bordiú, cuando también visitó París.

En Cibeles, el Chatarrero habló de su estancia con Agatha en la capital francesa, un viaje que hicieron juntos hace tres semanas y que adelantó en exclusiva Informalia. "Lo pasamos genial en París, Agatha tiene una casa preciosa", corroboró el empresario. También compartirán vacaciones de verano en Mallorca. "Claro que iré, nos contó Luis Miguel. Yo voy a donde ella me lleve". Y es que ya está todo dicho como adelantamos hace días: son novios, amantes, en constante luna de miel.