Primeras palabras de Terelu Campos tras anunciar que tiene cáncer: "Seguiré luchando una vez más"

La presentadora ha recibido uno de los golpes más duros de su vida: vuelve a tener cáncer de mama y esta vez es "en el otro pecho", como ha asegurado su hermana, Carmen Borrego, a Informalia. Pese a todo, la hija de María Teresa Campos ha mostrado su fuerza para afrontar la enfermedad en una conversación vía WhatsApp que ha mantenido con su ex, Pipi Estrada.

El periodista deportivo dirigía en la mañana de este viernes un cariñoso mensaje de apoyo a la que fuera su pareja después de que se enterara a través de este medio de la dramática noticia. La contestación de Terelu Campos no se ha hecho esperar.

"¡Te lo agradezco de corazón! ¡Ahí seguiré luchando una vez más!", le decía la periodista, que respondía al bonito mensaje que le mandaba su ex horas antes: "Terelu me acabo de enterar de este nuevo contratiempo que acabas de vivir. Tómatelo así, como otro momento de lucha y superación. Ya lo superaste la otra vez como una gladiadora. No dudes ni un instante de que también puedes otra vez con esta incomodidad y te recuperarás con toda seguridad. ¡Te mando mucha energía!", escribió Pipi.

Las dificultades parecen haber propiciado un acercamiento entre Pipi y Terelu, que han aparcado sus diferencias para unir fuerzas ante el cáncer contra el que deberá luchar de nuevo la colaboradora de Sálvame.

La relación de Pipi y Terelu tuvo sus idas y venidas: fue apasionada y muy mediática al principio, y el periodista se integró mucho en la familia, hasta el punto de irse de veraneo junto a su novia y su madre. Luego llegaron tiempos complicados, con denuncias, demandas y alguna condena. Pero últimamente la paz reina entre los que fueron amantes y en esta ocasión Pipi ha vuelto a repetir que desea "lo mejor" a su ex, y ella le ha respondido de manera "muy cariñosa", como nos ha contado el propio periodista.