Sara Sálamo se va de boda mientras su novio Isco Alarcón está en Rusia con La Roja

El futbolista malagueño se encuentra en Rusia con La Roja, en el Mundial, pero no se olvida de su novia, a la que envía desde la distancia piropos en las redes sociales. La actriz canaria de 26 años acudió este fin de semana a la boda de unos amigos íntimos y se marcó unos bailes como el que vemos en las fotos. Ella estaba en Carmona, cerca de Sevilla, y lució este modelo con el que estaba espectacular. Isco, al verla, no tardó en exclamar ¡wow! No hacen falta más palabras para dar tanto a entender. Eso sí, ha habido quien ha pedido a la guapa intérprete que no distraiga al madridista de su concentración. Todo broma.

Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 16 Jun, 2018 a las 1:04 PDT