Lucía Rivera presume de trasero con el posado más sensual del verano

La azotea del Hotel Grand Central de Barcelona, en el número 30 de Via Laietana, ha conquistado el corazón de Lucía Rivera Romero. Desde ahí la modelo ha colgado estas imágenes posando en bikini que no han pasado desapercibida en las redes. Este sky bar ofrece una de las vistas panorámicas más espectaculares sobre el barrio del Born, con el Mediterráneo en el horizonte.

La espectacular piscina, el glamour del conjunto y los sofisticados cócteles enamoran a muchos visitantes que consideran este rincón como uno de los lugares más bonitos de la capital catalana. Desde aquí, no es de extrañar que la hija de Blanca Romero nos diga: "Aquí me quedo", fascinada por las ya famosas puestas de sol desde donde se retratan los influencers.

La joven modelo asturiana es una enamorada de esta ciudad. Uno de sus éxitos recientes más sonado se produjo cuando protagonizó junto a su madre el desfile de Pronovias, donde su madre se mostró orgullosa de pisar pasarela con su hija Lucía, ya que era la primera vez que entraban juntas en escena.

La actriz asturiana y la hija que aportó a su matrimonio con Cayetano Rivera fueron la sensación de la firma nupcial catalana, que se apuntó un tanto pues su aparición fue todo un impacto visual.

Blanca, que con 41 años duplica con creces la edad de su hija, llevaba un tiempo fuera del circuito, apenas sin trabajar, viviendo en la casa familiar de Gijón. "Y ha sido por algo muy sentimental", explicaba a Informalia. "Decidí estar cerca de mi bisabuela cuando cumplió 91 años porque pensé que no viviría mucho más y me hacía ilusión cuidarla. Y resulta que vivió hasta los 96. ¡Ella había enterrado a tres maridos! Por eso he estado 5 años desaparecida. Ahora volveré al trabajo poco a poco".

Por su parte, Lucía Rivera se mostró encantada de coincidir en Pronovias con Irene Rosales, la esposa de su tío Kiko. Después de años distanciada de Cayetano, el padre que le dio su apellido, Lucía ya es una más entre los Rivera-Ordóñez-Pantoja.

Lucía sigue los conciertos de su tío Kiko Rivera como una admiradora más y ha estado viviendo en la casa de Sevilla del hijo de Isabel Pantoja, donde acudió para conocer a la pequeña Carlota, la segunda hija de Irene y Paquirrín. Y fue Kiko quien acompañó a Lucía a la casa de Cayetano y Eva González para que conociera a su hermanito Cayetano. Del supuesto romance que vivieron Lucía Rivera y Gonzalo Caballero a principios de este año, nada más se supo. El torero, muy amigo de Froilán Marichalar, ha aparecido últimamente junto a su hermana Victoria Federica, cuya familia ha desmentido a Informalia que haya algo más que afición taurina y amistad entre la adolescente y el joven diestro.