La novia de Feliciano López huye como 'Alba' que lleva el diablo cuando le preguntan por Carrillo

Es guapa, dulce y, al contrario que Alba Carrillo, parece haber sido entrenada para no dar titulares. Sandra Gago ejerció de madrina en Madrid en el lanzamiento de unas gafas de sol. La novia de Feliciano López habló maravillas de su tenista en la terraza de un hotel de la Gran Vía madrileña y defendió su merito por haber llegado a semifinales en dobles junto a Marc López.

Interrumpió la entrevista en cuanto le mencionaron el nombre de la ex mujer de su chico. Fue como oír un conjuro satánico. Se levantó de la banqueta y se fue. Quiere ser periodista y lo conseguirá. Está en el último curso de carrera.

Es tranquila y modosita, y niega que su novio sea mandón y autoritario como dice alguna por ahí. "Nada, nada, es cero mandón. Lo que me gusta de él es que es una persona sencilla, natural, muy amante de su familia", comentaba. No le asusta la fama de mujeriego y seductor que arrastra: "Yo me baso en el presente y en la circunstancia que vivo, yo, a una tiene que importarle lo que vive en ese momento", explicaba. No quiere hablar de la fama que le han colgado a su guapo novio, 14 años mayor, de colérico e insoportable: "No voy a entrar en lo que se ha hablado o se ha dejado de hablar". Por no hablar, no nos dijo tampoco dónde se habían conocido ni cómo: "Fue algo tan bonito que prefiero reservármelo para nosotros". Afirma que no es celosa y señala que "si yo estoy feliz es porque todo va bien".

Sus planes de futuro con Feliciano son "vivir el día a día, disfrutar y estar bien juntos siempre que podamos y ya está". Ante la pregunta de qué haría ante una infidelidad se ruboriza y se arranca con esta frase: "¡Qué preguntas!". No quedaba más remedio que incidir sobre el tema e inquirimos sobre si lo suyo es una pareja cerrada o abierta, una pregunta a la que contestó: "Soy muy clásica". No tiene previsto trabajar en prensa deportiva, y confiesa que eligió periodismo como carrera porque "se enseñan cosas muy variadas y es fácil decantarte luego hacia otras profesiones si cambias de opinión". Se ve trabajando en temas de cultura, pero confiesa que también pensó en estudiar psicología: "Lo que no me veo es en una redacción, soy muy nerviosa".

Piensa seguir a su novio a todos los campeonatos siempre que se lo permitan sus estudios y su trabajo: "Como cualquier novia le apoyaré en todo", repetía. Cuando se le pide su opinión sobre Anita Boyer, que lo dejó todo para estar seguir por el mundo a Verdasco, responde: "Me parece respetable que lo haga. ¿Si lo haría yo? Dependiendo de la circunstancia de cada persona...