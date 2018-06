Los Reyes inician en Nueva Orleans su primera visita a la América de Trump

Los Reyes han aterrizado esta madrugada en Estados Unidos, donde realizarán un tour oficial que comienza en Nueva Orleans y acaba en la Casa Blanca pasando por San Antonio. Aquí han sido recibidos por el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, y la alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, que había organizado una fiesta de bienvenida digna de reyes: un coro de góspel interpretó When the Saints go marching in, una de las piezas más célebres de la música popular estadounidense, acompañados por una banda de trompetistas y un grupo de bailarines con atuendos carnavalesco repletos de plumas.

La bienvenida a los Reyes en Nueva Orleans se convierte en una fiesta, al ritmo del gospel "Oh when the saints go marching in" pic.twitter.com/nnbQTgeKIN — FRANCISCO PANIAGUA (@fpaniaguaocr) 15 de junio de 2018

Felipe y Letizia se mostraron encantados con semejante recibimiento, para el que la reina iba vestida muy acorde: vestido primaveral de largo midi y lazada en la cintura de color rojo, el mismo que vestía Latoya Cantrell y los bailarines. Acompañados por el ministro Josep Borrell, nombrado hace sólo siete días por el presidente Pedro Sánchez, dieron el pistoletazo de salida a este viaje oficial, que comienza este viernes en Nueva Orleans, con una agenda muy apretada: encuentro con Edwards en el hotel donde se hospedan y recibimiento oficial en el Gallier Hall, donde Felipe VI pronunciará sus primeras palabras, y una visita al palacio del Cabildo, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, para ver la exposición "Memorias recobradas. España, Nueva Orleans y el apoyo a la Revolución Norteamericana".

Their Majesties, King Felipe VI and Queen Letizia of Spain are greeted by New Orleans Mayor LaToya Cantrell and other officials at a private terminal at Armstrong International Airport in Kenner , La., Thursday, June 14, 2018.@theadvocateno @WWLTV pic.twitter.com/IoTCor5peb — Max Becherer (@mlbecherer) 15 de junio de 2018

El genial ritmo de la Alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, en el recimiento a los Reyes de España. pic.twitter.com/LBdV3OqQX5 — FRANCISCO PANIAGUA (@fpaniaguaocr) 15 de junio de 2018

El sábado, los reyes cerrarán su estancia en Nueva Orleans con un encuentro con historiadores y rectores de universidades y con una visita al Museo de Arte, y se dirigirán a San Antonio (Texas), donde pasarán dos días antes de reunirse con Donald y Melania Trump en la Casa Blanca, en Washington.