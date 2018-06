La madre de Cristiano Ronaldo desprecia a Georgina: "No es mi nuera"

Dolores Aveiro ha avivado los rumores de mala relación con la española tras realizar unas controvertidas declaraciones: "Georgina no es mi nuera, es una futura nuera, no una nuera". Además, dejó claro que ese 'futura' aún anda lejos, porque de boda nada de nada: "Que esperen sentados", zanjó refiriéndose a los periodistas.

Según el portal Flash, la madre de Cristiano Ronaldo (33) se mostró tajante al ser preguntada sobre los rumores de boda que cogen cada vez más fuerza en Portugal. La matriarca familiar afirmó que no hay enlace entre el madridista y la bailarina y remarcó que ésta, a pesar de ser la madre de su nieta Alana Martina, aún no forma parte de la familia: "No es mi nuera". Unas palabras que no habrán sentado demasiado bien a Georgina (24), que considera a todos los hijos de su pareja (Cristiano Jr y los mellizos Mateo y Eva) como suyos propios, tal y como ella misma repite constantemente en las redes sociales. Y si la madre de tus nietos (con la que, por cierto, vives) no es tu nuera, ¿qué es?

Este dardo envenenado de 'futura suegra' a 'futura nuera' ha pillado a Cristiano en Rusia, donde competirá con la selección de Portugal en el Mundial de Fútbol 2018. Antes de eso, disfrutó de una romántica escapada con su chica a Marbella y estuvieron alojados en una urbanización de lujo donde pudieron relajarse alejados de la familia y los niños.