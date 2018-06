Irene Montero se despide de su padre: "Llegaste temprano a una muerte que no era la tuya"

La portavoz de Podemos en el Congreso ha recibido el golpe más duro de su vida. Su padre, Clemente, falleció este lunes en su domicilio de Moratalaz tras una larga enfermedad. Tres días después, la pareja de Pablo Iglesias se ha despedido de él en las redes sociales.

Irene Montero ha compartido una imagen en Instagram que retrata un momento de su niñez junto a su progenitor. En la foto, ella aparece a lomos de su padre en la playa mientras ambos sonríen. Junto a la instantánea, la política ha publicado un emotivo poema de Mario Benedetti a Roque Dalton.

"Ahora recorro tramo a tramo, nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo casi un dogma. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantando, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones, pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya, y que a esta altura no sabrá que hacer con tanta vida", rezaba el mensaje de Irene.

Como no podía ser de otra forma, Montero ha recibido multitud de comentarios de sus seguidores lamentando el fallecimiento de Clemente y dándole todo el ánimo del mundo en estos momentos tan tristes.