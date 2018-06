Carla Pereyra nos responde a la pregunta: ¿en el Mundial vas con Argentina o con España?

La modelo argentina confiesa que no está entre sus planes casarse con el Cholo Simeone y considera que a sus 30 años ha encontrado la estabilidad que necesitaba tal y como están ahora. En cuanto al Mundial de Rusia que ahora comienza, Carla reconoce que tiene el corazón dividido y es que tiene la misma afición por Argentina, su país de origen, que por España, su país de acogida. Le preguntamos por el campeonato, por su ex, el bailarín Joaquín Cortés, que va a ser padre, y mucho más.

¿Con quién compartes tu camino?

Con mi familia y con la persona que elegí para estar a mi lado, tenemos un muy lindo camino juntos.

Para camino largo el que habéis hecho, vacaciones maravillosas

Camino muy largo, la verdad es que lo pasamos súper bien, es un momento de desconexión, dejar el móvil, desconectar y es un poco poner los pies en la tierra y la verdad es que lo hemos pasado muy bien.

Descanso para los papás y diversión para la pequeña

Se lo pasó Imagínate, estaba con nosotros, en la arena, se lo pasó increíble, lo mejor es que llegaba a las siete de la tarde muerta, me dejaba a mí cenita tranquila.

¿Con qué selección vas?

Siempre digo que tengo el corazón dividido porque es la verdad. Argentina siempre será mi casa y es donde crecí y está mi familia, y España me acogió, me dio trabajo, la oportunidad de crecer, me encanaría una final de los dos y creo que lo disfrutaríamos todos muchísimo.

Vacaciones ya pocas

No, todavía queda un poquito. Algo haremos.

¿Planes profesionales?

Bastantes, lo que pasa es que vuelvo a Argentina porque tengo unas campañas allí y luego en septiembre regreso a la tele, y con algunos proyectos que estamos cocinando.

¿Con la boda no os animáis?

Todo el mundo me pregunta eso. La verdad es que estamos muy bien, nuestra familia ya está constituida, siempre digo que un papel no me va a cambiar la vida.

¿Ampliar la familia?

La verdad es que como ideal en algún momento llegará, pero no ahora. Estoy trabajando, lo disfruto, estoy feliz en este momento de mi vida, uno tiene que estar preparado para un hijo y me encantaría darle esa importancia para cuando llegue tener el tiempo para dedicárselo.

Joaquín Cortés será papá también

Yo le deseo todo lo mejor, Joaquín se merece ser feliz, tiene una pareja estupenda y nada, que le salga un niño sano, alegre y con mucho arte.

Antes de unirse al club colchonero Carla salió con el bailaor Joaquín Cortés, hace diez años, y aunque su idilio apenas duró unos meses, lo vivieron con mucha intensidad. Los que les rodeaban aseguraban entonces que la argentina era la mujer que iba a hacer sentar la cabeza al seductor que volvió loca a Naomi Campbell.

Carla Pereyra ejerció este jueves como embajadora de la primera edición de Beer Walkers, una iniciativa que nace como extensión de Beer Runners. La actividad va dirigida a todas aquellas personas que prefieren caminar en lugar de correr pero sin renunciar a dos aspectos fundamentales de nuestra cultura mediterránea: la actividad física y el acto social de compartir unas cervezas.