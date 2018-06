Puigdemont denuncia a la empresa Pig Demont por encontrar parecido entre él y su logo

La empresa Pig Demont, creada hace dos meses por un joven emprendedor malagueño, ha dado el salto a la esfera nacional. Y todo por una denuncia del ex presidente de la Generalitat, que ha enviado un requerimiento al registro de patentes y marcas al pensar que la compañía guarda un gran parecido con su figura.

Los motivos que le han llevado a creer esto son dos. En primer lugar, el nombre de la compañía, Pig Demont, con claro parecido fonético con el suyo, Carles Puigdemont. En segundo término, el logo de la empresa también tiene algún parecido con el político catalán, sobre todo por el peinado del cerdo y las gafas que lleva puestas. Todo ello le ha llevado a denunciar a la empresa, cuyo fundador ha defendido en los micrófonos de la Cadena Cope.

"Me sorprende que este señor, con la cantidad de circunstancias personales, se preocupe por una microempresa malagueña. Dice que hemos copiado su imagen. Yo veo una caricatura de un cerdo, no le veo a él", ha asegurado el joven emprendedor. "No ha habido nunca intención de molestar a nadie. Que él se vea reflejado en la caricatura de un porcino, es más problema de él que mío. ¿Si le hubiera puesto coleta al cerdo se enfadaría Pablo Iglesias?", alegaba.

Según cuentan en la web de la compañía, el proyecto nace "del sentimiento y del orgullo de ser andaluces y españoles. Pig Demont pretende dar a conocer a los consumidores las auténticas joyas de nuestra gastronomía, productos artesanales, ecológicos, de una altísima calidad, elaborados con métodos tradicionales, donde la mano del artesano consigue un producto de calidad superior".

Los abogados del malagueño han respondido al equipo legal de Puigdemont y ya han presentado sus alegaciones argumentando que "evidentemente" no es la imagen de Puigdemont, sino de un cerdo, y que el nombre tampoco hace referencia al ex mandatario porque "Pig" significa cerdo en inglés y "Demont", monte en francés.