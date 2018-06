Jesé y Aurah Ruiz, preocupados por su hijo: su estado es crítico

El futbolista y su ex novia mantienen un duro enfrentamiento público por la responsabilidad y los cuidados de su hijo, pero estos días han sacado la bandera blanca para centrarse en la salud del niño. La propia madre ha desvelado que el pequeño Nyan ha empeorado y su situación "es aún más crítica".

El bebé sólo tiene un año y ha pasado los primeros 10 meses de su vida ingresado en dos hospitales, en Madrid y en Canarias. Nació con una enfermedad de la que no han trascendido detalles pero que, obviamente, le impide hacer una vida normal. Su madre, Aurah Ruiz, que no se ha separado de él desde que nació, ha desvelado que su hijo no se encuentra bien: "La situación se ha vuelto aún más crítica por un problema añadido que hace que empeore su enfermedad. Mi familia y yo no pararemos hasta que alguien nos ayude".

Un golpe muy duro para todos, que celebraron el pasado mes de abril el alta hospitalaria del pequeño tras pasar su corta vida ingresado en el hospital, una situación que ha enfrentado a sus padres. Jesé y Aurah mantienen un crudo enfrentamiento desde hace unos meses que comparten con el mundo entero: ella afirma que el futbolista los ha abandonado y que no se preocupa de su hijo ("Mientras yo me rompo la cabeza para y por nuestro bebé tú te tocas los huevos"); él afirma que ella no le deja verlo y que sabe de su evolución porque está en contacto telefónico diario con sus doctores. Las continuas declaraciones de Aurah en las redes sociales han colmado la paciencia de su ex, que interpuso una demanda contra ella hace unas semanas: "Son afirmaciones injuriosas y calumniosas completamente falsas, enjuiciadas donde no corresponden".