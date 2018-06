Agatha Ruiz de la Prada y El Chatarrero: el beso que confirma su amor

La ex mujer de Pedro J. Ramírez ha vuelto a encontrar el amor en brazos de Luis Miguel Rodríguez, el dueño de Desguaces la Torre. Tras varias citas por Madrid, ambos han sido fotografiados dándose un romántico beso en los labios que confirma su relación. Un secreto a voces, por otra parte.

Según ha contado Informalia en las últimas semanas, la relación entre El Chatarrero y Ágatha Ruiz de la Prada (57) se ha ido estrechando hasta que ha terminado en un romance que ellos no tratan de esconder, sino todo lo contrario. Este martes, hicieron su primera aparición pública conjunta en la entrega de los premios Vanity Fair celebrada en la capital.

Su presentación oficial como pareja anticipaba la foto del beso que ha publicado este miércoles la revista Semana. En la imagen, ambos desatan su pasión en el interior del vehículo propiedad del propio Luis Miguel, durante un repostaje en una gasolinera. Los enamorados realizaron un viaje improvisado en el que Ágatha conoció el desguace de su novio y se prodigaron en gestos cariñosos como este.

La modista y el empresario se conocieron en los Premios Bombín, tal y como nos contó él mismo: "Me la presentaron Teresa y la Bordi, (como Luis Miguel llama a Carmen Martínez Bordiú, su novia durante más de dos años y siempre su amiga). Y me cayó de puta madre. Además no busca nada, no pide nada. Eso sí, está un poco demasiado delgada", decía Luis Miguel cuando comenzaron a verse por Madrid.

Sus citas en los toros o en diversos restaurantes hicieron surgir la chispa del amor e incluso Luis Miguel acudió al aeropuerto a recoger a su chica a su regreso de Roma para disfrutar después de una velada a solas, tal y como desveló Informalia. Ahora, su primera aparición pública y el beso confirman lo predecible: tenemos nueva pareja del 'verano'.