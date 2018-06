Así es la primera escena porno de los economistas de Hipoteca Tipo Fijo

Simón Pérez (34) y Silvia Charro (31) han pasado de la economía al cine para adultos. Un mes después de recibir las primeras ofertas para estrenarse en el mundo del porno casero, los protagonistas del vídeo Hipoteca Tipo Fijo han grabado sus primeras escenas íntimas. Y no lo han hecho solos: el actor conocido como El Niño Polla los dirige y acompaña.

Precisamente él ha sido el encargado de mostrar la primera imagen de su próxima cinta. En ella, Simón Pérez aparece sin camiseta en una cama, inclinado, mientras que su mujer Silvia Charro, aún vestida, cruza una mirada pícara con un hombre semidesnudo que la observa desde una esquina. El mensaje que acompaña la imagen deja clara la escena: "Tenía que pasar. Ha llegado el día".

Los economistas se convirtieron en Trending Topic hace cinco meses por explicar las bondades de las hipotecas Tipo Fijo en un estado delicado y perdieron sus empleos. Desde entonces se han convertido en los youtubers más desvergonzados de la red, tanto que incluso Google ha tenido que vetar algunos de sus vídeos por su inapropiado contenido. En estos meses, Simón Pérez se ha rapado la cabeza en directo y se ha tatuado el logo de Forocoches en el hombro por 100 euros, mientras que Silvia Charro lo hizo en una nalga por 200 euros.

Pero las aportaciones económicas recibidas hasta el momento no son suficientes para mantener su canal de Youtube y el matrimonio ha dado su siguiente paso: grabar un vídeo de porno casero con sexo oral que podría mostrar, tal y como publicó ABC, una felación. Ellos lo desmintieron en una entrevista: "Silvia no haría porno por nada del mundo y yo dejo que me pillen en directo por un millón de euros, que me meen encima si hace falta", afirmó Simón.