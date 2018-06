Amaia Montero niega haber cantado borracha: "Tuve problemas de sonido"

La cantante se convirtió en una de las protagonistas de las redes sociales este fin de semana por su actuación en Cantabria, donde sufrió problemas en directo. Asistentes al espectáculo afirmaron que la ex vocalista de La oreja de Van Gogh iba en estado ebrio y ella no ha tardado en desmentirlo: "Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido".

Harta de las habladurías sobre ella (la de sus supuestos problemas con el alcohol viene de lejos), Amaia Montero (41) se ha mostrado muy firme: "A mí me gusta dar la cara, como lo estoy haciendo ahora. Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido. Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo", ha dicho este lunes en el programa Cazamariposas. La vasca se ha mostrado muy dolida por todos los comentarios recibidos estos días: "Todo lo que se está comentando me parece atrocidad, una barbaridad".

Montero está triste y disgustada pero le planta cara a sus 'haters' y les advierte: "Por favor, lo único que pido a todos mis haters, que lo den todo de una, que lo digan ya todo de una. Entre mi transformación de cara y esto, me han llamado de todo". Y hace un llamamiento a sus fans: "Que si Amy Winehouse, que si abucheos... Abucheos no hubo, te lo aseguro. Es más, es que a mí te diré que nunca me han abucheado", ha zanjado.