Màxim Huerta: las redes se burlan del ministro en su primer Roland Garros

El nuevo líder de la cartera de Deporte y Cultura asistió este domingo a la final del torneo de tenis celebrada en París, en la que Rafa Nadal se alzó con su undécima copa Roland Garrós, y las redes sociales se llenaron de burlas.

"¿Has entrado en Wikipedia para ver quién era Nadal?". "No has visto un partido de tenis en tu vida" o "¿Ya tienes claro que en el tenis no hay fuera de juego?" fueron algunos de los mensajes que recibió Màxim Huerta este domingo en su muro. El periodista acompañó al tenista mallorquín y se convirtió en la diana de algunos internautas, que no acaban de aceptarlo como nuevo ministro de Deporte y Cultura.

Afortunadamente, también recibió elogios y causó sensación con su look de perfecto caballero (sombrero de rigor incluido) y sus divertidas expresiones ante el espectáculo que ofrecieron el austríaco Dominic Thiem y Nadal, al que felicitó en los vestuarios una vez terminado el encuentro.