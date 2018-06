El 'selfie independentista' de Inés Arrimadas

La líder de Ciudadanos en Cataluña visitó este pasado sábado la localidad catalana de Vic, donde fue abucheada y recibida al grito de "fuera fascistas" y libertad "presos políticos". Pese a los ataques, la política no perdió la compostura y accedió a tomarse una foto con un joven con camiseta amarilla, un selfie que ha sido destacado por la prensa catalana.

Y es que el chico que se fotografía junto a Inés Arrimadas (36) lleva la estelada en la carcasa de su móvil, como se aprecia en la instantánea tomada por Adrià Costa para Nació Digital, medio que ha titulado: "El selfie de l'estelada".

Como no podía ser de otra manera, la imagen se ha propagado por las redes sociales y hay quienes han dado las gracias al joven que posa con Arrimadas. También otros han criticado la instantánea y han reconocido que no les ha gustado este gesto. Inés, por su parte, no ha comentado nada al respecto.