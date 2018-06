Marc Gasol disfruta de sus vacaciones en Ibiza junto a su mujer

El jugador de baloncesto se encuentra disfrutando de unos días de descanso antes de reunirse con la Selección Española de baloncesto para disputar a finales de este mes dos partidos clasificatorios para el Mundial 2019. Marc Gasol (33) y Cristina Blesa se han trasladado a España, en concreto a Ibiza para disfrutar de sus familiares y amigos.

El jugador de los Memphis y su mujer estaban con unos amigos en una comida familiar en un chiringuito de la playa de Ibiza. Vestido con gafas de sol, una camiseta básica de color azul y unos vaqueros, el deportista salió del chiringuito cuando acabó el almuerzo.

Su mujer le acompañaba con un aspecto muy cambiado al que no tenía acostumbrados. Cristina se ha decolorado el pelo y se lo ha puesto de color rosa, dejando atrás el pelo oscuro de otros años.

Marc y Cristina se conocieron en 2007 en Barcelona y desde entonces siempre han mantenido una relación muy discreta. Alejados de las cámaras, viven entre Memphis y Cataluña, donde se casaron el 7 de julio de 2013. Además, tienen una hija, Júlia, de casi cuatro años, y tal y como ha confesado Marc en más de una ocasión ellas son su pilar fundamental.

"A mí me cambió la vida conocer a mi mujer, porque decidí cambiar mi forma de ser y ordené mis hábitos. Ahí empezó todo", confesó el año pasado en una entrevista en el Transistor. Con el mismo cariño habló de su hija en una entrevista a El Mundo: "Júlia me reconoce en la tele y se preocupa cuando me ve en el suelo. Me dice: '¡Papá, no te caigas!'. Cuando me arañan en los brazos o en la cara me cura. Es un amor, es increíble lo que te aporta un hijo o una hija, no se puede describir".