Cristina Cifuentes ofreció a Alaska ser consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid

La cantante ha sorprendido con su última revelación. Aprovechando que Màxim Huerta se ha convertido en nuevo ministro de Cultura y Deporte, la mujer de Mario Vaquerizo ha confesado que estuvo a punto de ser la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, un cargo que le ofreció la ex presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

"Yo dije no porque no me siento capacitada mental ni emocionalmente, no sé si intelectualmente, te lo digo con todo el morro, para ese puesto", declaró Alaska este jueves en la presentación de la nueva temporada del reality que protagoniza junto a su esposo.

Alaska rechazó el puesto porque era consciente de la responsabilidad que asumiría y del gran desgaste que le acarrearía: "Todo esto requiere estar oyendo cosas mientras tú tienes que quedarte parada Yo además no tengo vocación de servicio publico al ciudadano, tengo vocación de servicio público a mí y al mundo que me rodea", dijo.

"Si a mí me gusta un salón rosa, no puedo imponer a la gente un salón rosa. Estar en política es más complicado de lo que parece porque el que gobierna gobierna para todos, pero ¿según su criterio o según el de los demás? Yo, eso no lo quiero", alegaba.

Por su parte, Vaquerizo alabó a Màxim por su valentía al asumir la cartera de ministro: "Ahora lo admiro más. Porque a mi me llaman para ser ministro de Cultura y a mí me entra un come-come No sabes tú la responsabilidad que implica todo eso. Yo admiro a la gente que está segura de sí misma y que quiere llegar a ser Ministro de Cultura", señaló.