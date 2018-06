Hiba Abouk escoge el escote más raro de su vida como embajadora de L'Oreal

El extraño y comentado escote de la actriz Hiba Abouk fue el tema de conversación en la noche de las peluquería, organizada por L'Oréal Professionnel. Lo mejor es verlo porque explicarlo no es sencillo.

Juana Acosta, Hiba Abouk y Andrea Duro estuvieron este jueves en el centro de Madrid, en la fiesta de la peluquería, un evento que no quisimos perdernos, y menos con la asistencia de estas tres melenas, de las más envidiadas del cine español. Tal vez por su pelo envidiable las tres actrices fueron las elegidas como embajadoras de excepción del evento de peluquería. El look total black que lucía Hiba, con ese escote raro, y esos pantalones de pescador no fue el mejor que le hemos visto. Mejor su compañera Juana Acosta porque Andrea Duro tampoco fue como para dar clases de glamour...

Con motivo del acontecimiento, celebrado a nivel mundial, este jueves 7 de junio 500 salones españoles y unos 4.000 en todo el mundo abrieron sus puertas hasta la medianoche en una treintena de países, para ofrecer servicios de styling y retoque de color gratuito a las personas asistentes. Nosotros elegimos el epicentro nacional del evento, los madrileños Cines Callao, que se convirtieron en una macropeluquería donde las mejores firmas españolas del sector atendieron a los invitados.

Juana Acosta, colombiana, Andrea Duro, madrileña, e Hiba Abouk, española de ascendencia tunecina, libia y gitana representaban todos los tipos de cabello posibles. A sus 41 años, la mujer de Ernesto Alterio, con veinte años de profesión a sus espaldas, nos contó se siente una orgullosa mama, y comentó que su hija Lola quiere ser actriz y que la apoyará en cualquier decisión que la pequeña tome. Nacida en Cali (Colombia), lleva media vida trabajando fuera de su país, donde encontró el amor de Alterio. Vive su mejor momento profesional, tras recibir este año el Premio Fotogramas como Mejor Actriz de TV por su papel en Perfectos Desconocidos, el mayor éxito de taquilla del cine español en los últimos años, donde trabajó con su marido y dirigida por Álex de la Iglesias.

Hiba Abouk, por su parte, afirma sentirse muy tranquila en el terreno sentimental. Dice que está "encantada" de que Máxim Huerta sea el nuevo Ministro de Cultura, porque está muy al día de lo que sucede en España, aunque vive actualmente a caballo entre Madrid y París, donde quiere desarrollar su carrera. Tras el éxito arrollador de la serie El Príncipe decidió que Francia era el mercado que más alicientes podía reportarle, y allí inició nueva andadura. Pronto veremos su primer trabajo protagonista en francés en la película Malek, y también tiene pendiente de estreno en nuestro país Caribe Mix, cinta rodada el pasado año en la República Dominicana. A sus 31 años, Hiba encandila a propios y extraños con su look racial de facciones árabes y ojos verdes que la convierte en una de las mujeres másatractivas de nuestro panorama cinematográfico.

Andrea Duro sigue jugando al despiste y ni confirma ni desmiente la ruptura con el futbolista mexicano Chicharito. La joven intérprete (solo tiene 26 años) manifiesta que su corazón "está en paz y feliz como siempre". Formada al igual que Juana Acosta a las órdenes de Juan Carlos Corazza, es otra de las actrices salidas del fenómeno Física o Química. Poco después participó en la serie El secreto de Puente Viejo, y en su primer largo, A tres metros sobre el cielo, al que le siguió Promoción fantasma. En 2014 se consolidó en nuestro cine y nuestra televisión, con Perdona si te llamo amor y Por un puñado de besos en la gran pantalla y la longeva Amar es para siempre, en la ficción de Antena 3. En esta misma cadena protagoniza actualmente La catedral del mar mientras rueda Velvet Colección. Su belleza clásica es una de las más admiradas de nuestra ficción, y su poblada melena castaña una de sus grandes señas de identidad.