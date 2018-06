Georgina le roba el protagonismo a Cristiano Ronaldo con su look más extraño

La novia del astro luso animó a su chico en el amistoso entre Portugal y Argelia desde las gradas del Estádio do Sport de Lisboa este jueves con un estilismo que no pasó desapercibido y que ha recibido piropos y críticas a partes iguales.

Hay quien dice que es original, otros lo llaman raro, el caso es que el último look de Georgina Rodríguez (24) le ha robado el protagonismo en las redes sociales a su chico, que se estrenó este jueves con Portugal en Estádio do Sport de Lisboa y sus idas y venidas con el Madrid. En Instagram sólo importaba el conjunto de la de Jaca: blusa de manga larga y cintura corta anudada al frente y pantalón sport con raya lateral y corchetes, para más 'inri' de color cobre y en tejido satén. ¿Es un pijama? ¿Es un chándal? Desde luego, es el conjunto más extraño que ha lucido la chica de Cristiano Ronaldo (33).

Las reacciones no se han hecho esperar y son cientos los seguidores que han piropeado y criticado el modelito de Gio. Ella ha respondido a través de un Stories y lo ha dejado más claro que el agua: "Jajaja... A veces no me importa ni mi opinión... Imagínate la tuya", dice.