El torero Fran Rivera: "Con Màxim Huerta como ministro los taurinos ahora mismo estamos marginados"

El diestro Francisco Rivera ha afeado en Espejo Público que el nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta, no haya mencionado el mundo del toro en su discurso de apertura. "Ha nombrado todos los aspectos de la cultura menos el toro y su cargo debe estar por encima de sus gustos personales", señalaba Rivera.

Además, el hijo de Paquirrín y de Carmina Ordónez ha lamentado que el colectivo taurino esté marginado en la Cultura con el ministro Huerta. Rivera le ha lanzado un mensaje al recién estrenado ministro: "El toreo señor ministro, lo quiera o no lo quiera, está dentro de su cartera y tiene que gestionarlo".

El mundo del toro no es único descontento con la elección del nuevo ministro de Cultura del gobierno de Sánchez. Los amantes del deporte desconfían de un ministro que ha manifestado en multitud de ocasiones no entender a los deportistas e incluso 'odiar' el deporte. Tantas han sido las voces en contra que el propio Huerta los ha tranquilizado en Twitter: "Sabéis que no lo practico y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo. El deporte también es educación y cultura. El deporte es respeto, superación, humildad, perseverancia... Todo eso pienso ejercitarlo con tesón y esfuerzo. Gracias a todos por los mensajes. Empezamos". Y ha añadido: "Pese a no ser un deportista nato, me pongo de lado de todos vosotros, sois superhéroes. Si queréis me pongo a hacer deporte desde hoy".

Pero no sólo voces críticas ha escuchado este jueves el nuevo ministro. Periodistas, escritores, cantantes y actores, como Nacho Abad, Rosa Montero, Ignacio Escolar, Vanesa Martín, Bibiana Fernández, Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, María Patiño, Juan Antonio Bayona y muchos han celebrado su elección y le han mandado todo su apoyo.