Tana Rivera envía las primeras invitaciones para su fiesta de La Pizana, que será después del verano

Las primeras invitaciones para la fiesta de cumpleaños de privilegiados, convocados este mes de setiembre en La Pizana, la finca de Eugenia Martínez de Irujo, cercana a Sevilla, donde también se celebró la fiesta nupcial de Eugenia y Francisco Rivera, tal y como adelantó Informalia en exclusiva el pasado 3 de abril.

La nieta favorita de la duquesa de Alba cumple ya 19 años pero tenía pendiente festejar a lo grande la celebración de su mayoría de edad con amigos suyos y de la familia. En algunos medios se habló después de que diéramos la noticia de una gran fiesta en el palacio de Dueñas en Sevilla, pero esa opción nunca fue contemplada por la familia y será, como dijimos, en La Pizana.

El palacio de las Dueñas ya no es de toda la familia, fue heredado por Fernando, el hijo mayor del actual duque, está abierto al público para visitas y no es el lugar adecuado para la fiesta. Por otra parte, Eugenia tiene su propia finca muy cerca de la capital sevillana y la libertad de hacer en ella lo que quiera, como organizar un gran evento para su hija.

A esa noche tan especial para Tana no faltará su padre Francisco Rivera, que mantiene ahora buenas relaciones con su ex mujer, aunque fuentes de los Alba comentan con cierta ironía que el torero "no contribuye en nada a los cuantiosos gastos de la fiesta". Tana se prepara de nuevo para intentar aprobar las pruebas de Selectividad, cuyos exámenes está teniendo estos días, y todos esperan que su fiesta de cumpleaños sea también motivo para celebrar el aprobado y su entrada en la universidad.

La fiesta de la mayoría de edad de Cayetana Rivera se celebrará en octubre, cuando lleguen sus 19 años, en la finca La Pizana, propiedad de Eugenia Martínez de Irujo, situada muy cerca de Sevilla, en la localidad de Gerena. Cayetana Rivera, que se prepara para estudiar en la universidad, como adelantamos en exclusiva, cumplió 18 años el pasado mes de octubre y lo celebró con un grupo de amigas y amigos en la discoteca Gabana de Madrid. La acompañaron durante un rato Eugenia y su pareja Narcís Rebollo, con los que antes había cenado la joven, pero no se quedaron mucho tiempo y dejaron que los chavales se divirtieran por su cuenta en total libertad. Su tío Fernando Martínez de Irujo fue quien llevó a Gabana la tarta y las velas que sopló su sobrina, protagonista de la noche.

Por parte de Francisco Rivera, la mayoría de edad de su hija la celebró el torero publicando una exclusiva en Hola, reportaje que no gustó nada en la casa de Alba, ya que lanzaba a la joven Tana a un protagonismo mediático en la prensa rosa, siguiendo la estela de Carmen Ordóñez y las exclusivas habituales de Francisco o Lourdes Montes que Eugenia no quiere para su hija.

Los preparativos de la fiesta de La Pizana ya están en marcha y entre las 350 personas que la acompañen (elegidas por ella misma con criterio firme y muchas veces rechazando a algunos de los invitados que propone su familia) pueden estar Felipe Marichalar Borbón o su tío Kiko Rivera, Paquirrín, que es Dj.