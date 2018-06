Maxim Huerta, su pasión por Ricky Martin o su cleptomanía adolescente: "Suelo mentir muchísimo"

El flamante ministro de Cultura y Deporte se sometió hace justo un año al cuestionario de Informalia, concediendo a este portal la entrevista más divertida, sincera y atrevida que jamás ha hecho el periodista y escritor. Reconoce que es inseguro, que miente, que robaba, que le ponen Ricky Martin y los relojes caros. Después de la gran sorpresa de su nombramiento como miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, sus palabras cobran valor.

A propósito de su sexta obra literaria, La parte escondida del iceberg, Màxim Huerta, que no se imaginaba ser ministro en su vida, triunfaba como escritor y para celebrarlo con nosotros el valenciano se atrevió a responder a las preguntas demostrando su enorme sensibilidad, su ingenio, valentía y sobre todo su gran sentido del humor.

¿Dónde has amanecido esta mañana?

En mi casa. Me habría gustado amanecer en otra, pero fue en la mía.

¿La última vez que has llorado?

Antes de la comida. Era una comida profesional y necesitaba ir llorado de casa, para no emocionarme. Pero no te puedo hablar del proyecto.

¿La última mentira que has contado?

Suelo mentir muchísimo. Me divierte. Victoria Abril dijo que había que mentir y creo que la ficción es necesaria. ¿Que te diga alguna? Pues cuando mi madre me llama a casa y me pregunta si estoy bien. Siempre respondo: "Todo bien, todo bien". Hay que mentir.

Además de tu casa y tu coche, ¿qué ha sido la cosa más cara que te has comprado?

Relojes, como éste nuevo que llevo. Es un Omega Speedmaster, el último (está valorado en 4.200 euros).

¿Alguna vez te han pillado saliendo con una persona famosa? ¿Te gustaría ser pillado con alguien?

Si estoy enamorado, que me pillen. ¡Está por encima el amor! (se ríe). ¿Y que me pillen con alguien? Me gustaría que me invitara a su casa de la playa Ricky Martin. Te lo tengo que decir.

¿La última vez que estuviste desnudo delante de otra persona?

En París, hace dos semanas.

¿Qué es lo que más te disgusta de ti mismo?

Mi inseguridad.

¿El último mensaje de móvil que has guardado y qué decía?

Espera, que me saco el teléfono. "Urge playa".

¿La situación más embarazosa de tu vida?

Ah, no te la voy a decir porque fue metedura de pata mía. Nunca hay que preguntar por los kilos, ni por la edad (se ríe).

Si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?

Colarme en alguna casa.

¿Has robado alguna vez?

Sí, claro. Muchas veces. En mi época de adolescente me encantaba robar: gomas, bolígrafos... Era por excitación.