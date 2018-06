Exclusiva: Carmen Thyssen nos dice qué le parece Maxim Huerta como interoluctor y opina sobre el Gobierno de Pedro Sánchez

Apenas conocíamos la noticia del nombramiento del escritor y periodista Maxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, Informalia se encontraba este miércoles con Carmen Cervera. La baronesa Thyssen ejercía de anfitriona, en el museo que lleva su apellido, en la inauguración de la muestra del fundador del Op Art, el padre del Arte Óptico, el húngaro Víctor Vasarely.

Maxim Huerta, 47 años, valenciano, alumno del CEU, ex pareja televisiva de Ana Rosa, presentador de informativos, de espacios de crónica social, de programas de viajes, se convertía en Trending topic tras incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez, y era imposible resistir la tentación de preguntarle a la vicepresidenta de la Fundación Thyssen por la persona responsable de negociar con ella sobre su colección de arte.

¿Qué opina del nuevo ministro?

Creo que lo puede hacer bien. Le conozco, por supuesto, y espero llegar a conocerle mucho más. Me llevo bien con él y espero poder llegar a llevarme mejor.

¿No le ha sorprendido el nombramiento?

Creo que todos los ministros que han elegido están preparados para hacer un buen trabajo. Pedro Sánchez ha hecho una buena elección.

¿Se siente más cómoda con la derecha o con la izquierda?

No me hagas esa pregunta. Yo puedo hablarte de arte. La política queda al margen. Lo importante es que esté quien esté al frente cumpla lo que acuerde.

¿Pero cree que será más o menos complicado negociar la renovación de los acuerdos de la permanencia de su colección con este Gobierno?

Vamos a verlo ahora.

A la vicepresidenta y ex titular de Cultura Carmen Calvo la conoce mucho

Desde hace más de 25 años. En este gobierno tengo grandes amigos. Ella es una gran amiga y la aprecio muchísimo. Es una mujer excelente, de gran valía. La felicito. En su momento fue una buena interlocutora.

Siempre se ha llevado bien con los gobiernos socialistas

Siempre.

Cómo buena Tauro, ¿es una mujer tozuda?

Perdona (Carmen nos pide que la perdonemos y le pasa el testigo a Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen).

Guillermo nos explica que también él cree que Maxim Huerta ha sido un buen fichaje por parte de Pedro Sánchez: "Incluso tengo un libro firmado por él, me lo dedicó, recuerdo que era Una tienda en París". "Carmen Calvo estaba invitada, nos explica, pero no ha podido asistir. Por supuesto también miembros del gobierno saliente iban a participar en eventos pero han suspendido sus asistencias, nos han dicho. Están recogiendo sus cosas. El nombramiento del ministro aún no está publicado, es muy reciente, y no ha habido por eso autoridades ministeriales", nos cuenta el responsable del Thyssen.

La baronesa pide disculpas por no seguir hablando para nosotros pero tiene una buena excusa: sencillamente, no puede hablar casi. Ella, que tanto ha hecho por los árboles del paseo de Recoletos, no cesabade estornudar, con mucha discreción, desde que llegó. "Tengo alergia. Me tienen cariño y es la forma que tienen de dejar patente que se acuerdan de mí y me tienen cariño, me dan cositas", bromea.

Carmen estaba espléndida y muy favorecida, con un traje de chaqueta blanco y una blusa azul klein. Lucía un fabuloso aderezo de pendientes con collar a juego y unos zapatos de Dolce &Gabbana multicolores. Le decemos que está guapa y aunque lo sabe, lo agradece. "Me subes la moral", contesta en una pausa de estornudos.

El tema del nombramiento de Maxim Huerta centró todas las conversaciones la tarde-noche de este miércoles en el Museo Thyssen. Hasta la embajadora húngara, allí presente, hablaba del tema con otros visitantes. Entre los asistentes, Paloma Segrelles y su hija. La joven se quedó ojiplática cuando le dimos la noticia del nombramiento de Maxim Huerta pero contestó: "Habrá que darle los cien días de cortesía antes de opinar", improvisó". Su madre, que tantas personalidades ha conocido en el Club Siglo XXI, con más correa, puso cara de póker y contestó: "Yo creo que ha sido una decisión muy acertada. Es un hombre culto y muy preparado. No me sorprende que sea una persona relacionada con el ámbito televisivo Han querido poner un poco de todo, y que esté representado todo tipo de personas. Ha cogido a Pedro Duque, que llegó a la luna, imagínate", decía la filántropa y muy relevante experta en el ámbito de la política y la Cultura.