Anna Kournikova desmiente con una imagen los rumores sobre su falso embarazo

La ex tenista y su novio, Enrique Iglesias, recibieron el pasado mes de diciembre a sus mellizos, Nicholas y Lucy. Desde ese momento y debida a la discreción con la que Anna Kournikova llevó el embarazo, surgieron algunas informaciones que apuntaban a la llegada de los pequeños por gestación subrogada.

La noticia fue desmentida poco después por la madre del cantante, Isabel Preysler, que aseguró que los bebés procedían del vientre de su mamá y calificó los rumores como "una tontería". Las palabras de la reina de corazones no sirvieron de mucho y los comentarios sobre su supuesto vientre de alquiler no han dejado de brotar.

#tbt #37weeks ???? Una publicación compartida de ???? Anna ??????? (@annakournikova) el 3 May, 2018 a las 11:39 PDT

Cansada de las habladurías, Anna publicó este jueves una imagen en la que aparece luciendo su tripa de embarazo, recordando aquellos momentos en los que estaba en estado de buena esperanza y mostrando a los incrédulos que sus hijos no llegaron a través de un vientre de alquiler: "37 semanas", escribió la ex tenista en Instagram bajo una instantánea en la que aparece con leggings y tacones de aguja negros, demostrando que no pierde la elegancia ni en el cuarto de baño.

Como es habitual, algunos usuarios de la red social alababan su estilo y le mandaban sus mejores deseos, mientras que otros seguían en sus trece y mantenían que la barriga era falsa, asegurando que es demasiado pequeña para las 37 semanas de embarazo que supone que está exhibiendo.