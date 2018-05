Rocío Flores ayuda a su padre trabajando como camarera en un chiringuito de Málaga

La hija de Antonio David Flores se ha formado como coach de vida saludable y trata de captar clientes a través de las redes sociales, pero mientras esta faceta laboral prospera ha decidido colgarse un delantal y servir mesas en un chiringuito malagueño, tal y como ha podido saber en exclusiva este portal.

El pasado fin de semana, Rocío Flores era una más entre las camareras del Mesón Sacaba Mar, un restaurante situado en la urbanización Sacaba Beach, una de las más conocidas de Málaga. Así es como la primogénita del ex Guardia Civil contribuye a la delicada situación económica que atraviesa la familia.

Desde que comenzara la dura batalla judicial entre Rocío Carrasco y su ex marido, éste no tiene trabajo ni ingresos, ya que le son embargados para saldar una deuda con su ex mujer. Por ello, tanto él como sus tres hijos se mantienen con apenas 2.000 euros al mes, el total de los beneficios que les proporciona una tienda de ropa en Málaga que regenta Olga, su mujer. Una situación insostenible y que Ro, que ya ha cumplido 22 años y ha terminado sus estudios, ha querido aliviar aportando un sueldo más.

Eso sí, la nieta de la desaparecida Rocío Jurado no descuida su verdadera vocación, el coaching, y se ha puesto las pilas para conseguir sus primeros clientes a través de las redes sociales, donde se anuncia como "coach de vida saludable" y ofrece sus servicios para aprender a comer, adelgazar y aficionarte al deporte.