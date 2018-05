Lo que Antonia Dell'Atte aún no había contado de Lequio: "Me pidió el divorcio el día de la boda"

La modelo italiana ha desvelado algunos detalles de su relación con Alessandro Lequio (57) que había mantenido en secreto hasta el momento: "El día de la boda me dijo que si no hacía todo lo que él me dijese, que pedía el divorcio. Y yo le dije que se fuese a la mierda".

Lo afirmó este miércoles en el programa Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, donde ha compartido mesa con Alba Carrillo, Óscar Martínez y Fortu. Antonia Dell'Atte (58) recordó cómo fueron sus inicios con el conde italiano: "Me casé con él cuando llevábamos saliendo cuatro meses. De hecho, me pidió matrimonio el primer día que nos conocimos y el mismo día de nuestra boda me pidió el divorcio". Y añadió: "Él fue un demonio y actuaba como tal porque fascinaba a todas las mujeres que tenía a su alrededor".

A pesar de la pullita, la que fuera musa de Giorgio Armani aseguró que superó el dolor y pasó página: "Ahora le adoro, pero no era nadie cuando nos casamos. Yo estaba en lo más alto de mi carrera en Italia, pero él no. He perdonado muchas cosas para que podamos llevarnos bien ahora".