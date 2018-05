Chabelita le pasa una paga mensual de 800 euros a Alberto Isla para sus gastos

La hija de Isabel Pantoja le da a su novio un dinerito para sus gastos siempre y cuando sea su pareja, obviamente. Eso es lo que afirma la ex de Alberto Isla (24), Gaby, quien ha afirmado que él sólo la quiere por interés y que recibió mensajes suyos subidos de tono cuando ya había retomado lo suyo con Chabelita (22).

La joven, que visitó este martes el plató de Sálvame, afirmó que Alberto Isla tenía que pasarle a Chabelita una pensión de 600 euros por su hijo cuando están separados, pero si están juntos la cosa cambia: ella le da a él 800 euros para sus gastos: "Efectivamente él no puede pagar esa pensión por lo que si está con ella en vez de perder, lo gana", dijo la chica. Sin embargo, aclaró: "Chabelita no paga a Alberto por estar con ella, lo que él decía es que como no tiene trabajo de algo tiene que vivir. Él se reía, siempre dice que ella estaba enamorada de él".

Gaby aseguró que la hija de Isabel Pantoja le da pena: "Él sabe que toda la vida va a tener un sueldo. Sabe que no se va a quedar sin trabajo Él decía que tenía algo ganado para toda la vida. A mí ella me da pena, aunque sé que me critica".

Gaby también ha hablado sobre la reacción de Kiko Rivera a la boda de su hermana con Alberto: "No me creo nada, ni va a haber boda. La madre ni le saludaba. Bastantes noches le echó de madrugada de la casa".

Además tambien ha contado cómo es la relación de Isa Pantoja con la madre del concursante: "No te imaginas lo que esa madre ha hecho Cuando él se tenía que quedar con la personita, salíamos a cenar y jamás durmió con nosotros, sino con la madre. Los potitos quién los compraba, quién iba al parque, quién iba a recogerlo (...) Alberto tiene cero responsabilidad. Lo único que le he visto hacer es ir a recogerlo al colegio en el que quedaban. Es un pasota".

Asimismo, desveló que recibió mensajes de Isla cuando éste ya había vuelto con Chabelita, en septiembre: "Nosotros hablábamos por Snapchat y luego le mandé una petición a través de Instagram. Me mandó una foto del tatuaje, empezamos a hablar. Le dije: ¿Alguna vez te has acordado de mí? Me dijo que sí, pero que desde la última entrevista que di no se fiaba y no quería que fuera publica".

Gaby también ha declarado que Alberto Isla gasta mucho dinero: "Le he visto en El Corte Inglés gastarse 20.000 euros en una tarde pero al día siguiente no tenía ni un duro y le daba igual. Se gastaba el dinero y luego se quedaba sin nada. Él tenía muchas demandas y cosas que pagar".