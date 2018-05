Verónica Hidalgo rompe con el millonario argentino Maximiliano Poveda

La Miss España 2005 ha terminado su relación con el empresario argentino, con quien tenía intención de pasar por el altar. Verónica Hidalgo (36) y Maximiliano Poveda se conocieron a finales del año pasado y juntos dieron la bienvenida a 2018 en Miami, pero parece que su amor no ha aguantado ni si quiera un año.

Según publica Cotilleo, ha sido Verónica quien ha puesto el punto y final a la relación. Al parecer, la modelo se sentía "como un pájaro enjaulado" al lado del empresario. Una fuente cercana a Verónica también afirma que a ella no le gusta que la controlen y Maximiliano es celoso, un hecho que habría provocado su ruptura.

En su breve relación, Verónica y el millonario han disfrutado de multitud de viajes: Miami, Las Islas Turcas y Caicos, Dubai o Bahamas han sido algunos de los lugares que han recorrido juntos. Precisamente fue en el último destino donde su relación se rompió. De momento la modelo, que ha regresado a Madrid, no quiere volver con el argentino mientras que a él le gustaría volverlo a intentar.

Verónica Hidalgo no para de trabajar desde que fuera coronada la mujer más bella de España en 2005. Sin embargo, no lo hace sobre la pasarela sino como imagen publicitaria. Tras su paso por Supervivientes, no ha vuelto a participar en ningún formato televisivo y se ha mantenido lejos del foco mediático.