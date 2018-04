Muere Martha Breedveld, matriarca de los Postigo y ex suegra de Bimba Bosé

Martha Breedveld, holandesa y una de las más importantes coleccionistas de arte en España, murió el pasado 27 de abril a los 72 años de edad, víctima de una larga enfermedad. Tras el fallecimiento, sus hijos, Deborah, Gorka y Diego Postigo, se han despedido de ella a través de las redes sociales.

El primero en pronunciarse ha sido Diego, quien fuese marido de Bimba Bosé y actual pareja de la actriz Bárbara Lennie: "Mami bella. Siempre con una sonrisa y repartiendo amor. Vaya lección de vida nos has dejado. Gracias por tantísimo. Inabarcable. Infinito", ha escrito el director de cine en Instagram junto a una imagen de la niñez de su progenitora.

Por su lado, Gorka Postigo también ha dedicado unas emotivas palabras a su madre a través de la misma red social: "Celebrarte. Es todo lo que me sale del corazón. Celebrar tu sonrisa, tu inteligencia, tu bondad y tu generosidad. Pura luz y pura belleza. Te llevo aquí, bien adentro. Me siento pleno, agradecido y afortunado por haber tenido una madre y un referente como tú. Gracias por todo. Por cada detalle y por cada gesto. Siempre amor, puro amor. Ahí nos seguiremos encontrando, mamá. En todos esos gestos, en todos esos detalles. Te quiero infinito, mamá", escribía el fotógrafo y ex pareja de David Delfín.

La mayor de sus tres hijos, Deborah, también ha querido rendir un homenaje a su madre: "Gracias por darme la vida, por ser luz, genuinamente amorosa. Alma única, madre. Bella mujer. Te quiero", ha declarado.