Bárbara Goenaga y Borja Semper esperan su segundo hijo en común

La actriz y el político del PP están de enhorabuena. En los próximos meses recibirán a su segundo hijo en común tras Telmo, nacido hace dos años. Se tratará del tercer hijo para ambos, ya que tienen dos más de sus anteriores relaciones. Borja Semper es padre de Pablo, fruto de su primer matrimonio con la hija de un conocido empresario, mientras que Bárbara Goenaga es madre de Aran, un niño de 7 años nacido de su anterior relación con el también actor Óscar Jaenada.

La propia intérprete ha sido la encargada de desvelar la noticia durante una entrevista a Diez Minutos: "Lo único que tenía claro es que en algún momento volvería a ser madre. Pero el resto, nunca he planeado nada y me va muy bien", ha confesado la actriz, que mantiene una relación con Semper desde 2014.

"Estoy muy contenta. Siempre he tenido la suerte de no tener que parar mi vida por los embarazos, he trabajado hasta el final", alegaba.

La noticia del nuevo embarazo de Goenaga ha llegado días después del estreno de su última película, Hacerse mayor y otros problemas. Curiosamente, en la cinta Bárbara se mete en la piel de una mujer que se acaba de quedar embarazada y pide a su amiga que sea la madrina de su primer bebé.